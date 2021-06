Crollano due alberi: uno finisce su un’automobile

Un albero è crollato nel pomeriggio a Villa Niscemi, sede di rappresentanza del comune e del sindaco di Palermo, ma anche parco frequentato da famiglie e bambini. Un secondo è caduto sul cofano di una Fiat Cinquecento automobile parcheggiata in via Terrasanta. Non c’era nessuno all’interno della vettura. È il secondo albero che cade in via Terrasanta nel giro di poche settimane. Pochi giorni fa un grosso albero era piombato in via Fermi, altri in zona Bonagia.

“Ormai ogni giorno a Palermo crollano alberi, frutto di manutenzione inesistente – denunciano Igor Gelarda ed Elisabetta Luparello della Lega. -Questa volta è successo a Villa Niscemi, villetta frequentata da tantissimi giovani e bambini, e in via Terrasanta zona residenziale e commerciale. A Villa Niscemi il tronco di un albero secolare è crollato su una panchina, per fortuna nessun ferito”. “Il piccolo polmone verde – aggiungono – è ormai ridotto al disastro più assoluto: spazzatura, erba alta e alberi non potati che ostacolano anche l’illuminazione pubblica. Registriamo la totale assenza di manutenzione e potatura degli alberi che porterà a crolli schianti sempre più frequenti e pericolosi in tutta la città. Speriamo che non si debba fare male”.