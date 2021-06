Ondate di calore e rischio incendi a Palermo

PALERMO – La Protezione Civile regionale ha diffuso oggi un bollettino per rischio incendi e ondate di calore, valido dalle 0.00 del 23 giugno e per le successive 24 ore. Livello 3 (colore rosso) nella provincia di Palermo per quanto riguarda il rischio di ondate di calore. In entrambi i giorni e’ prevista una temperatura massima percepita di 36 C. Per quanto riguarda il rischio di incendi, per la giornata di domani nella provincia di Palermo resta la previsione di una pericolosita’ media ed un livello di “preallerta” (colore arancione).