Design e moda, la cultura palermitana incontra quella ghanese

PALERMO – Design, moda, innovazione sociale, interculturalità, arts, crafts e sostenibilità. Nel cuore della città di Palermo, la cultura siciliana incontra quella ghanese. L’abilità dei tessitori dei villaggi ghanesi e la sapienza del fare dei maestri artigiani siciliani uniti insieme per valorizzare il Kente. Il prezioso tessuto manufatto tradizionale, indossato ancora oggi dai Re del Ghana, è espressione, nelle sue infinite varianti di colori e geometrie, di un’identità locale e patrimonio culturale da salvaguardare. Korai x Kente è un progetto di impresa che, attraverso la creazione e commercializzazione di accessori, abbigliamento e oggetti di design unici, vuole valorizzare il tessuto insieme all’eccellenza del design e fashion made in Sicily.

Il chiacchierino siciliano impreziosisce gli orecchini, i colori esaltano coppole, cravatte e borse. Designer, artigiani e stilisti siciliani e ghanesi sono già al lavoro per lanciare la nuova collezione invernale. Uno scambio tra le culture, una storia imprenditoriale cooperativa al femminile, ricca di apporti e collaborazioni e pronta a raccontare fiducia e volontà di rilancio per il prossimo futuro. “La nostra impresa è nata per valorizzare il bello della Sicilia – dice Susanna Gristina, presidente di Kòrai, titolare del brand Korai x Kente – crediamo molto nelle relazioni tra le persone e nello scambio culturale. Questo progetto non poteva che avere origine nella Palermo culla del sincretismo tra le culture. Korai x Kente nasce come progetto culturale, ma ci è letteralmente esploso in mano – racconta Susanna – ricordo che quando abbiamo realizzato le prime creazioni abbiamo avuto un boom di richieste d’acquisto, eppure non eravamo ancora preparati ad uno sviluppo commerciale del progetto. Così abbiamo creato un e-commerce e un sito web che subiranno presto un restyling seguendo lo sviluppo del progetto che si sta evolvendo grazie a nuove collaborazioni creative. Vogliamo riportare la sostenibilità, il colore e la bellezza dopo il periodo buio che abbiamo vissuto. Il Kente è un tessuto che parla, ha dei significati precisi e molto particolari racchiusi nei suoi colori e nelle sue geometrie. A Natale – termina-abbiamo realizzato degli addobbi natalizi, ogni sfera aveva un messaggio augurale di speranza e per il prossimo anno puntiamo molto sul re-design delle collezioni”.

Il brand ha in progetto l’apertura di una sartoria nel cuore di Palermo, mettendo a sistema esperienze e collaborazioni antiche e nuove. Collaborerà tra gli altri con l’associazione Ghana Sicily Business Forum, rete di internazionalizzazione delle imprese siciliane in Ghana, e con le più attive realtà sociali del territorio palermitano, rafforzando così anche l’aspetto etico e responsabile che ha portato Korai x Kente a sostenere fin dalla sua nascita un progetto di microcredito a sostegno delle donne in Ghana.

Era il 2014 quando il Consolato Onorario del Ghana in Sicilia propose a Kòrai – Territorio, Sviluppo e Cultura, impresa cultura e creativa al femminile, impegnata nella valorizzazione dei Beni Culturali e del territorio, di ideare un progetto capace di raccontare la bellezza dell’incontro tra due culture: quella ghanese e quella siciliana. La Sicilia, eterno crocevia di culture al centro del Mediterraneo, ospita infatti una numerosa comunità di Ghanesi – circa 4.000 solo nella città di Palermo – che vive pacificamente e ben inserita nel tessuto sociale della città. Così è nato il progetto innovativo.