Oriri, il dramma delle donne vittime della tratta

PALERMO – Arrivano spesso dal mare, gonfie di dolore, e finiscono sulla strada. Decine di migliaia di ragazze che un fantomatico “spirito” Voodoo lega per sempre ai loro sfruttatori: sembra assurdo che in pieno Terzo Millennio, un rito ancestrale possa distruggere delle vite. Perché Oriri, che nella lingua Bini significa “spiriti, incubi”, è un viaggio perverso che nasce dalla miseria e dall’ignoranza, ma che diventa malefico nel cosiddetto mondo occidentalizzato.

Il fotografo Francesco Bellina ha raccolto le tracce di Oriri, le ha cucite insieme ed è ritornato da dove tutto ha inizio, in Nigeria. Il suo lavoro è iniziato nel 2016 ed è andato avanti per quattro anni: la mostra fotografica inaugurata ieri a Palermo, a Palazzo Sant’Elia – che la ospita fino al 23 ottobre – è il racconto di un progetto che è diventato qualcosa di più, denuncia, urlo, carezza, forse anche desiderio di rinascita. Oriri, curato da Luca Santese (fotografo monzese, fondatore di Cesura), racchiude immagini forti, scatti importanti ma stranamente “belli”, inducono a pensare senza giudicare, senza cercare un retro pensiero in questo momento assolutamente inutile, non necessario. La mostra fotografica è stata costruita tra il 2016 e il 2020 grazie al supporto del Comune di Palermo, della Fondazione Sant’Elia, della Fondazione Sicilia e di Arci Porco Rosso. “Palermo è sempre stata accoglienza, integrazione, futuro – dice il sindaco Leoluca Orlando -; il lavoro di Francesco Bellina riannoda fili che partono da lontano ma giungono fino a noi. La mostra a Sant’Elia fa parte di un progetto sfaccettato sull’Africa che passa attraverso tradizioni, costumi, gioielli, pittura ma anche il racconto di realtà terribili da condannare. E Palermo condanna in spirito di solidarietà con le vittime ed accoglie in spirito di fraternità, libertà ed eguaglianza. Ed accoglie”.

“È cruciale, in questo momento storico, continuare a riflettere su come il corpo della donna sia spesso oggetto di ogni tipo di violenza fisica e psicologica. Fondazione Sicilia – afferma il presidente, Raffaele Bonsignore – si è già occupata del tema, affrontando il fenomeno del body shaming. Oggi aiuta a mettere in luce un altro aspetto legato alla donna e al suo corpo. Oriri significa incubo: speriamo che, attraverso la conoscenza di questi fenomeni e il contributo della società, questa parola venga sostituita da “libertà”. Tutto parte gettando uno sguardo all’indietro: Francesco Bellina avvia il suo viaggio fotografico da Palermo, dove abitano alcune protagoniste schiave della Tratta, e ripercorre il tragitto infernale sui barconi che trasportano le donne dalle coste libiche all’Italia. Ancora indietro: al deserto del Niger, all’arida regione del Sahel, crocevia di quasi tutti i traffici di esseri umani, fino alle chiese del Ghana, luoghi di preghiera e di speranza, in contrasto con il Benin, dove il Voodoo è la religione ufficiale. Bellina arriva in Nigeria e si ferma: è nel Paese natale di quasi tutte le vittime della Tratta ma anche il luogo da cui poter ricominciare una nuova vita. La Nigeria risulta ancora oggi come il Paese con il maggior numero di vittime identificate della Tratta in almeno 36 diversi Stati, in gran parte europei. Del legame religioso e rituale tra le vittime della Tratta e gli sfruttatori, poco o nulla si sa: “Oriri” indica la suggestione di uno spirito che obbliga allo sfruttamento sessuale, con pena la stessa vita, suggella il legame delle donne al destino di schiave sessuali, sia durante il lungo viaggio che nella loro vita futura, una volta arrivate in Europa.