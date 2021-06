Il legale di Longo: “Già archiviato, estraneo anche a queste accuse”

CATANIA – Respinge tutte le accuse Massimiliano Longo, il commercialista destinatario di un decreto di sequestro firmato dalla gip Giuseppina Montuori. “Nonostante il doveroso rispetto per l’autorità giudiziaria che indaga va specificato – scrive in una nota, il difensore Carmelo Galati – che nessuna imputazione di associazione a delinquere finalizzata alla commissione di reati tributari è stata mai contestata al dottore Longo. Tale specifica imputazione riguarda esclusivamente Paladino e altri 25 soggetti di altro procedimento penale in fase di udienza preliminare e non ancora rinviati a giudizio”. Il riferimento del penalista è l’inchiesta Fake Credits.

E proprio in quell’indagine la posizione del commercialista è stata archiviata. “Il dottore Longo – precisa l’avvocato Galati – è stato oggetto invece di indagini da parte della Procura della Repubblica che ha escluso in ordine al contestato accollo di debiti tributari ed alla indebita compensazione mediante utilizzo di crediti inesistenti, qualsiasi profilo di responsabilità penale e la sua posizione archiviata poiché lo stesso, si legge nel provvedimento: “ha svolto nel rispetto dei doveri professionali il proprio compito avendo fornito ai propri assistiti tutte le informazioni dovute, trovandosi in molte occasioni ad essere totalmente all’oscuro dei contratti siglati da questi ultimi con l’organizzazione creata da Paladino e i suoi sodali”. Alla nota è allegato infatti il decreto di archiviazione della stessa gip Montuori recante la data del 7 ottobre 2020.

Questo nuovo filone nasce da una richiesta precisa di riapertura delle indagini da parte degli avvocati di alcuni imprenditori che si sarebbero accorti della truffa e che hanno sporto denuncia contro Longo e Paladino. Ma l’avvocato Galati è convinto che anche questa nuovo filone dimostrerà la totale correttezza delle condotte del suo assistito.

“Siamo certi pertanto, dell’assoluta estraneità del dottor Longo ad ogni ipotesi di reato, ribadendo che in ogni caso lo studio Fla non risulta coinvolto nelle indagini ed è totalmente estraneo ad ogni provvedimento di sequestro preventivo”.

Gli avvocati di Longo sono pronti alla battaglia legale per tutelare l’immagine dello studio di professionisti. “L’indebito accostamento dello studio professionale Fla e del dottor Longo a comportamenti penalmente rilevanti sarà perseguito nelle sedi opportune al fine di tutelare il buon nome dello stesso e delle attività professionali della società tra professionisti”, conclude Galati.