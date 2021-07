“La variante Delta non preoccupa più delle altre”

ROMA – “La variante Delta è una delle tante varianti e non è più preoccupante rispetto alle altre il dato da

sottolineare sono 37 su 106 tamponi positivi sottoposti a sequenziamento e di queste il 5 % sono vaccinati in seconda

dose”. Lo ha detto il Direttore Sanitario dello Spallanzani, Francesco Vaia, in occasione della prima giornata dei richiami

del vaccino Pfizer all’Open day Junior, dei ragazzi di età compresa tra i 12 e 16 anni.



“Noi ci aspettiamo in efficacia del vaccino del 92-93 % e siamo al 95 % significa che siamo ad un efficacia molto alta.

Aggiungiamo che c’è una sintomatologia molto scarsa e questo ci dice che non dobbiamo preoccuparci delle varianti – ha proseguito Vaia – . Il Virus muterà sempre ed è già cambiato non può essere questo l’elemento dirimente rispetto alla strategia che viene rafforzata: vaccinare vaste aree di popolazione”, ha concluso.