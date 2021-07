Incidente a Fiumefreddo: 14enne in rianimazione

La polizia locale ha avviato le indagini per identificare il conducente dell'auto coinvolta nel sinistro.

FIUMEFREDDO DI SICILIA – È ricoverato in Rianimazione il 14enne che ieri sera è rimasto vittima di un incidente stradale a Fiumefreddo di Sicilia. Non è ancora chiara la dinamica dello scontro tra lo scooter, su cui viaggiava il giovanissimo, e un auto, il cui conducente però non si è fermato a prestare soccorso.

La caduta però è stata violentissima: il ragazzo infatti ha riportato una frattura alla gamba, un trauma cranico e varie ferite. Ieri sera è stato trasportato in elisoccorso al Cannizzaro di Catania. Dopo il suo arrivo al Trauma Center è stato sottoposto a un intervento da un’equipe composta da ortopedici e chirurghi plastici. La prognosi al momento resta riservata.

E sono serratissime le indagini della polizia locale di Fiumefreddo di Sicilia volte a identificare il “pirata della strada”. I vigili urbani si sono occupati dei rilievi nel teatro dell’incidente, in via Bellini.