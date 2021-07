Nuoto Catania, il sindaco Pogliese riceve la squadra promossa in A1

La società etnea è stata promossa in massima serie. Pogliese: "Voglio ringraziarvi per quello che avete fatto"

CATANIA – Questa mattina la Dmg Nuoto Catania è stata ricevuta a Palazzo degli Elefanti dal sindaco di Catania Salvo Pogliese per celebrare il ritorno nella massima serie. Oltre al primo cittadino erano presenti l’assessore allo Sport del Comune di Catania Sergio Parisi e il presidente della Commissione Sport del Comune di Catania Giovanni Grasso. Per la Dmg Nuoto Catania il presidente Mario Torrisi, il dirigente Pippo Leonardi e la prima squadra accompagnata dal tecnico Peppe Dato, dal preparatore atletico Raffale Marino e dal fisioterapista Rosario Ferlito.

Queste le parole rivolte dal sindaco di Catania Salvo Pogliese alla società e alla squadra rossazzurra: “La Nuoto Catania rappresenta una delle più belle realtà sportive della nostra città, con grandissime tradizioni e con eccezionali risultati conseguiti grazie ai sacrifici degli atleti e dei dirigenti. Voglio ringraziarvi per quello che avete fatto perché avete regalato alla nostra città un risultato straordinario, coerente con la vostra storia all’interno di un contesto temporale difficile e delicato come quello che stiamo vivendo. Anche attraverso lo sport si porta alto il nome della nostra città in Italia e non solo. La catanesità della maggior parte degli atleti è un ulteriore motivo d’orgoglio per tutti noi”.

Sulla stessa lunghezza d’onda il pensiero dell’assessore Parisi: “Oggi celebriamo la Nuoto Catania, una squadra con quasi tutti atleti catanesi e siciliani, che ha conquistato con grande merito la massima. Questa serie A si deve mantenere, sono convinto che questa sia la volta buona per rimanere in scia anche con le altre società siciliane di A1 (Ortigia e Telimar), la Sicilia infatti insieme a Liguria e Lazio è una delle regioni con più squadre nella massima serie nazionale. La Nuoto Catania con la sua storia è un vero e proprio fiore all’occhiello per tutta la città!”.

Dopo ha preso parola il presidente Mario Torrisi: “Questa non è soltanto la nostra vittoria ma è la vittoria di Catania e dei catanesi, che in un momento di difficoltà come questo hanno bisogno di vivere storie di successo come la nostra. Vorrei che il primo cittadino divenisse di fatto presidente onorario di questa società, perché credo che con la sua autorevolezza ci potrà aiutare a crescere, a fare un ulteriore salto di qualità e a superare le difficoltà che una squadra in A1 comporta. Da parte nostra noi metteremo il massimo impegno per portare il alto il nome della città di Catania, onorando ogni impegno che affronteremo nel migliore dei modi”. Il pres. Torrisi ha inoltre ringraziato il sindaco Pogliese per la sensibilità che ha avuto chiamando subito la squadra per celebrare questo meritato successo.

Poco dopo è intervenuto anche Giovanni Grasso, presidente della Commissione Sport del Comune di Catania: “Complimenti alla squadra! Ringrazio Mario Torrisi per lo sforzo che ha fatto a Catania per riportare nella massima serie la Nuoto Catania. Voi avete dato un segnale di riscatto per Catania e per la Sicilia in un momento tragico sotto tanti aspetti. Speriamo di ritrovarci attorno a questo tavolo anche il prossimo anno per celebrare ancora altri maggiori successi”.