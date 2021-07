Al via l’undicesima edizione del Festival Internazionale Palermo Classica

Dopo il lungo silenzio determinato dal tragico momento legato alla pandemia, l’estate palermitana è pronta ad animarsi con l’undicesima edizione del Festival Internazionale Palermo Classica.

Tante sono le novità che caratterizzano l’intera rassegna, dalla sezione dedicata al Jazz, ai concerti pomeridiani, denominati “Welcome Concert Series”, al rilevante numero degli eventi.

La rassegna si sviluppa dal 6 agosto al 12 settembre e vanta la presenza di oltre 40 artisti tutti scelti su scala internazionale.

Come da tradizione la Galleria d’Arte Moderna ospiterà i concerti che godono dell’ausilio dell’Orchestra Sinfonica, mentre Palazzo Steri ospiterà i concerti cameristici.

Il primo concerto inaugurale è interamente dedicato alla musica russa che nello specifico vede protagoniste le composizioni di Shostakovich con l’Ouverture Festiva e il celeberrimo Concerto di Rachmaninov per pianoforte e orchestra n. 2

Un omaggio a Igor Stravinsky, con l’esecuzione della Suite da concerto da Pulcinella, ci ricorderà il cinquantesimo anniversario dalla Sua scomparsa.

Protagonista della serata sarà Eva Gevorgyan, una delle promesse del pianismo internazionale, accompagnata dalla Palermo Classica Symphony Orchestra e diretta dal Maestro Roberto Beltràn-Zavala.

Il 7 e l’8 agosto saranno due serate con Las Damas Quintet dedicate alla figura di Astor Piazzolla, a celebrare il centesimo anniversario dalla nascita.

Ritroveremo le musiche di Piazzolla il 14 agosto alla GAM, con la Palermo Classica Chamber Orchestra e tre eccellenti solisti, Violina Petrychenko (pianoforte), Alexey Semenenko (violino) e Tetiana Muchychka (fisarmonica).

La sezione dedicata “Jazz Section” farà il suo debutto il 10 agosto alla GAM con l’Eddie Gomez Trio: Salvatore Bonafede al pianoforte, Marcello Pellitteri alla batteria e Eddie Gomez al contrabbasso.

Il 12 agosto, a Palazzo Steri, per i concerti pomeridiani Welcome Concert Series la pianista Lisa Maria Schachtschneider ci proporrà un programma di ampio respiro con musiche di De Gamberini, Hensel, Schenker, Clara Schumann e Robert Schumann.

Sempre il 12 agosto, la GAM ospiterà la seconda serata dedicata alcon un doppio concerto.

Il 13 agosto, allo Steri, il duo composto da Nefeli Mousoura, pianoforte, e Stathis Karapanos, flauto, si esibirà in un Recital originalissimo con musiche di Mozart, Mahler e Franck.

Un pomeriggio esclusivo, il 17 agosto, ci porterà dalla musica di a Mendelssohn e Tchaikovsky, ad un’escursione tutta contemporanea che mette in evidenza composizioni originali degli autori Zimmardi, Venturi, Tiranno e Fortunato, interpretati dalvioloncellista Yaroslav Srodnykh e la Palermo Classica Chamber Orchestra, diretta da Onofrio Claudio Gallina.

Il 18 agosto ancora Jazz con il concerto di Yamandu Costa, mentre il 21 agosto un evento da non perdere è quello che vede protagoniste le pianiste Sofia Vasheruk e Oxana Shevchenko impegnate nell’esecuzione della Sonata per due pianoforti K448 di Mozart, la Suite n.1 e n. 5 di Sergey Rachmaninov.

Spazio anche per il teatro il 24 Agosto con il melologo di Alfred TennysonEnoch Arden,messo in musica da Richard Strauss. Silvia LeggiopianoforteLuigi Rausa voce recitante

Tra gli eventi che meritano maggiore attenzione vi è la presenza di una giovanissima interprete: Agafia Korzun, di appena 9 anni, debutterà a Palermo con un doppio concerto. Il 27 agosto, accompagnata dalla Palermo Classica Symphony Orchestra, eseguirà il famosissimo concerto per pianoforte e orchestra in la maggiore N.23 K 488 di Mozart. Il 31 agosto si esibirà in un Piano Recital, presentandoci un programma più ampio all’interno del quale spiccano le composizioni di Rachmaninov, Chopin e Tchaikovsky.

Il 28 agosto, Palazzo Steri ospiterà per la prima volta la Georgian Chamber Soloists. Il concerto sarà un’occasione unica, poiché ci permetterà di ascoltare le musiche di compositori georgiani come Otar Taktakishvili e Sulkhan Tsintsadze, insieme alla St. Paul Suite Op. 29 di Gustav Holst.

L’ultimo appuntamento di agosto con il Jazz sarà il 30 agosto con il concerto di Serena Ganci e la Tatum Art Orchestra.

Il mese di settembre si apre a Palazzo Steri con l’Orelon Trio. Marco Sanna (pianoforte), Judith Stapf (violino) e Arnau Rovira Bascompte (violoncello) eseguiranno il Trio n.3 op.1 di Beethoven e il Trio n.2 op.66 di Mendelssohn.

La GAM ospiterà Danilo Rea e Luciano Biondini.

Il 3 settembre la violinista Yukiko Uno e la pianista Rexa Han insieme alla Palermo Classica String Orchestra suoneranno il concerto per violino, pianoforte e orchestra d’archi op. 64 di Mendelssohn e il concerto per pianoforte e orchestra n.1 di Chopin nella versione da camera.

Il 10 settembre Vyacheslav Gryaznov al pianofortee la Palermo Classica Symphony Orchestra, sotto la direzione di Roberto Beltran-Zavala verranno eseguiti Tangazo di Astor Piazzolla, la celeberrima Rapsodia in Bluedi Gershwin, Rapsodia su tema di Paganini di Rachmaninov e la Suite N.2 di Stravinsky

La rassegna Jazz si conclude il 6 settembre con il concerto di Alessio Bondì accompagnato dalla Tatum Art Orchestra.

Il Festival si conclude il 12 settembre con il Recital della pianista Alina Bercu.

Sul sito di Palermo Classica tutte le info e il programma completo.

www.palermoclassica.it – www.ciaotickets.com