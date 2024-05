Oroscopo del giorno: mercoledì 8 maggio 2024

Le previsioni di tutti i segni

L’oroscopo del giorno di LiveSicilia, a cura di Skystar, per scoprire quali sono le previsioni dell’8 maggio 2024. Amore, lavoro, benessere e fortuna. Classifica, voti e consigli delle stelle siciliane vi accompagneranno fino al sorgere del nuovo sole.

Oroscopo del giorno: da Ariete a Vergine, le previsioni dell’8 maggio 2024

♈ Ariete

Giornata piena di energia, ma attenzione a non trasformare ogni piccolo compito in una gara di velocità. Prenditi il tuo tempo, soprattutto nelle relazioni. Potresti scoprire che la pazienza porta più soddisfazioni di una vittoria rapida.

Voto: 6/10

Consiglio delle stelle siciliane: “Oggi l’ariete cammina cu i pedi ma guarda cu l’occhi di un leone.” Questa è la giornata giusta per affrontare le sfide con audacia, ma senza dimenticare la prudenza.

♉ Toro

Una giornata favorevole per riflettere su decisioni a lungo termine. Potrebbe arrivare una sorpresa, forse in campo amoroso o professionale. Sii aperto alle novità, anche quelle che non ti convincono al primo impatto.

Voto: 8.5/10

Consiglio delle stelle siciliane: “Lu toro oggi si senti cchiù filosofu ca pratticu.” È il momento ideale per pensare piuttosto che agire. Le stelle consigliano di meditare sulle prossime mosse.

♊ Gemelli

Un giorno ideale per socializzare e esplorare nuovi ambienti. La tua naturale curiosità sarà al massimo, approfittane per fare nuove conoscenze o approfondire quelle esistenti.

Voto: 7.5/10

Consiglio delle stelle siciliane: “I gemelli oggi gioca cu du’ facci ma un cori sulu.” Ricorda che la sincerità è fondamentale nelle relazioni, non perderti in troppi ruoli.

♋ Cancro

Venus entra nel tuo segno, portando charme e possibilità di nuovi incontri amorosi o di rafforzare legami esistenti. Goditi la compagnia degli altri e non aver paura di mostrare il tuo lato più affettuoso.

Voto: 7/10

Consiglio delle stelle siciliane: “Lu cancro si senti comu un pesce nta l’acqua.” Lasciati andare alle emozioni oggi, senza paura di quello che gli altri possono pensare.

♌ Leone

Una giornata perfetta per mettersi in mostra. Il Sole illumina il tuo segno, rendendoti il centro dell’attenzione. Aprove questa energia per avanzare nei tuoi progetti più ambiziosi.

Voto: 9/10

Consiglio delle stelle siciliane: “Lu leone oggi è re dâ giungla e dâ festa.” Sfrutta il tuo carisma naturale per attrarre le opportunità che meriti.

♍ Vergine

Hai l’energia e il carisma per fare grandi cose oggi, ma cerca di non esagerare. Trova il giusto equilibrio tra lavoro e divertimento e tutto andrà per il meglio.

Voto: 6.5/10

Consiglio delle stelle siciliane: “La vergini oggi teni i pedi ppi terra ma la testa nta li stiddi.” Sognare non fa mai male, ma ricordati di mantenere un approccio pratico.

Oroscopo del giorno: da Bilancia a Pesci, le previsioni dell’8 maggio 2024

♎ Bilancia

Ottima giornata per le questioni di cuore, grazie a Venus che ti rende particolarmente affascinante. È anche un buon momento per esplorare nuove collaborazioni professionali.

Voto: 8/10

Consiglio delle stelle siciliane: “La bilancia oggi pesa l’amuri cu la stissa precisioni dû travagghiu.” Bilancia le tue passioni con saggezza e tutto si metterà al posto giusto.

♏ Scorpione

Oggi potresti sentirti come un detective in una soap opera: tutti hanno segreti tranne te. Buon momento per approfondire misteri personali, ma evita di diventare paranoico.

Voto: 6.5/10

Consiglio delle stelle siciliane: “Lu scorpioni oggi va cercannu segreti unni non ci nn’è.” Non lasciare che la tua tendenza a sospettare rovini un giorno potenzialmente produttivo.

♐ Sagittario

La tua tendenza a dire “Sì” a tutto oggi potrebbe portarti in situazioni tanto improbabili quanto divertenti. Un’avventura può essere dietro l’angolo, ma ricorda che anche i supereroi a volte riposano.

Voto: 7/10

Consiglio delle stelle siciliane: “Lu sagittariu oggi dici sì troppu facile, attenti a unni ti porta.” A volte è meglio riflettere prima di saltare.

♑ Capricorno

Giornata ideale per pianificare la conquista del mondo, ma probabilmente finirai per riordinare il tuo armadio. Sfrutta questo impulso organizzativo per chiarire anche i tuoi pensieri.

Voto: 7.5/10

Consiglio delle stelle siciliane: “Lu capricornu oggi organizza ogni cosa, puru li pinzeri.” Approfitta della tua inclinazione naturale per mettere ordine nella tua vita.

♒ Acquario

Sei pronto a rivoluzionare il mondo, ma forse oggi è meglio limitarsi a cambiare le batterie del telecomando. Innovazione a piccoli passi può essere più gratificante di quanto pensi.

Voto: 6/10

Consiglio delle stelle siciliane: “L’acquariu oggi voli fari rivoluzzioni cu li batteri scarichi.” Assicurati di avere l’energia e le risorse giuste prima di iniziare grandi progetti.

♓ Pesci

Una giornata perfetta per perdersi nei tuoi sogni, ma cerca di non dimenticare appuntamenti importanti. La realtà chiama, anche se preferisci ignorare il telefono.

Voto: 5.5/10

Consiglio delle stelle siciliane: “Li pesci oggi nuotanu trà sogni e realtà, ma a realtà chianci forte.” Ricorda di bilanciare i tuoi sogni con le necessità quotidiane.

Classifica di mercoledì 8 maggio 2024: dal primo all’ultimo segno

1 – Leone

2 – Capricorno

3 – Toro

4 – Sagittario

5 – Bilancia

6 – Scorpione

7 – Gemelli

8 – Acquario

9 – Cancro

10 – Ariete

11 – Pesci

12 – Vergine



