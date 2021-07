Mancini: “Partita durissima. Ora recuperiamo le forze”

L’Italia supera la Spagna, ai calci di rigore, e vola in finale di Euro2020. La sfida è stata soffertissima, ma gli azzurri non vogliono assolutamente fermarsi.

“Partita durissima – ha dichiarato Mancini -, la Spagna è una grande squadra, gioca benissimo ed è maestra nel palleggio. Noi abbiamo fatto una buona gara ma non come al solito, sapevamo però che sarebbe stata durissima”.

“Se siamo arrivati a questo punto i meriti non sono miei ma dei ragazzi – ha continuato il Ct – che hanno creduto a tutto questo. Però non è ancora finita, c’è un lavoro da finire. Dobbiamo recuperare le forze che sono rimaste e giocarci la finale”.

Per il match la “Rosa” si è presentata con uno schieramento diverso, cioè non con una prima punta fascia come Morata, ma un falso nove. La mossa ha sorpreso un po’ l’Italia e lo ammette il tecnico: “Sì, all’inizio sì – ha dichiarato il c.t. – ma poi abbiamo trovato le coordinate giuste e non abbiamo rischiato particolarmente. Ma non abbiamo vinto all’italiana. Le squadre di calcio attaccano e difendono, non possiamo solo attaccare, e comunque abbiamo avuto le nostre occasioni per fare gol. È stata una partita molto aperta”.