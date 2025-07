Tagli, sfumature e stile: scopri il nuovo barber shop di Palermo

Domenica 13 luglio alle ore 18, in via Gaetano La Loggia 140 A, Palermo accoglierà un nuovo store: nasce ufficialmente il Fashion Barber Store, un barber shop giovane e dinamico che porta nel capoluogo siciliano una ventata di freschezza, tecnica e creatività nel mondo del grooming maschile. Dietro il progetto, il talento e la determinazione di Giuseppe Di Stefano, un barbiere di nuova generazione che ha saputo trasformare la propria passione in una realtà tutta sua.

Il nome Fashion Barber Store non è scelto a caso: è un omaggio alla storia di famiglia, quella di Fashion Vape Eliquid, l’attività avviata dai genitori di Giuseppe nel settore dei liquidi per sigarette elettroniche, che oggi conta ben 7 Fashion Vape Store su tutta Palermo. Un’attività imprenditoriale di successo che ha trasmesso al giovane barbiere i valori fondamentali del lavoro, della determinazione e del coraggio di seguire la propria strada.

Il percorso di Giuseppe: talento, formazione e premi

Nonostante la giovane età, Giuseppe Di Stefano può già vantare un percorso di formazione solido e riconoscimenti importanti. Dopo aver frequentato l’Accademia Hair Beauty, ha proseguito la sua crescita professionale con un apprendistato presso il noto salone palermitano “Il Barbiere dello Zen”, dove ha affinato tecnica, precisione e attenzione al dettaglio.

Il suo impegno e la sua abilità gli hanno già permesso di ottenere risultati di rilievo in importanti competizioni del settore, tra cui:

Primo posto al Trofeo Trinacria – Classic Fade

Secondo posto al Trofeo Trinacria – Razor Fade

Secondo posto alla gara combinata Classic Fade & Curly

Questi successi certificano non solo la qualità del lavoro di Giuseppe, ma anche la sua dedizione costante al miglioramento e all’innovazione, caratteristiche che oggi fanno del Fashion Barber Store una delle aperture più attese in città.

Un nuovo Barber Shop a Palermo: tradizione, tendenza e innovazione

All’interno del nuovo salone, i clienti troveranno un ambiente moderno, curato nei minimi dettagli, dove l’esperienza del cliente è al centro di ogni servizio. Il taglio maschile è il protagonista assoluto del Fashion Barber Store: ogni cliente può scegliere tra decine di sfumature, tagli classici e contemporanei, rasature precise e trattamenti personalizzati.

Tra le sfumature più richieste spicca il Taper Fade, una che risulta particolarmente amata dai ragazzi e dagli amanti del look curato, fresco e sempre al passo coi tempi.

A rendere il Fashion Barber Store ancora più innovativo è l’introduzione della prenotazione digitale tramite app, un servizio che consente a chiunque di fissare il proprio appuntamento in modo semplice, immediato e senza attese. Scaricando l’app dal link ufficiale https://prenota.b-vanity.com/GiuseppeDiStefano, sarà possibile prenotare in pochi secondi il proprio servizio e scegliere l’orario più comodo, evitando lunghe attese in negozio.

Aperto a uomini di ogni età, il nuovo barber shop di Palermo è pensato per chi cerca uno stile personale, curato, autentico. Un ambiente in cui l’estetica incontra la passione artigianale e la modernità delle tecnologie digitali. In ogni servizio, Giuseppe mette dedizione, tecnica e quel tocco personale che trasforma un semplice taglio in un’esperienza di qualità.

La grande inaugurazione del Fashion Barber Store è fissata per domenica 13 luglio alle ore 18, in via Gaetano La Loggia 140 A, un’occasione speciale per scoprire il nuovo salone, conoscere Giuseppe e brindare insieme a questa nuova avventura imprenditoriale.

Per prenotare fin da ora il proprio servizio o semplicemente per rimanere aggiornati sulle novità, è possibile prenotare online tramite app al link: https://prenota.b-vanity.com/GiuseppeDiStefano e seguire la pagina Instagram ufficiale per contenuti, aggiornamenti e foto dei lavori.