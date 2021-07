PALERMO – “A Palermo ci sono due bimbe intubate: una ha la sorella che e’ stata a lungo in Spagna e i genitori sono no-vax..”. Lo ha detto, in un’intervista al Corriere della Sera, il presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci. A rivelare che si tratta di due bambine e’ lo stesso governatore siciliano che conferma come il neonato di due mesi (di cui fino ad ora non si conosceva il genere, ndr), e’ una femmina venuta alla luce da una donna positiva al virus e sia tuttora intubata all’ospedale “Cervello”, mentre la bambina di 11 anni “ha la sorella che era stata in Spagna e i genitori no-vax” e e’ intubata all’ospedale pediatrico “Di Cristina”.