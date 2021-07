Camplus: Un college che parla italiano, e anche siciliano!

Nell’immaginario collettivo i college, residenze dedicate a studenti universitari, sono un’esperienza americana o comunque anglosassone. In realtà questo è falso. Non bisogna oltrepassare l’oceano per vivere una esperienza che molti film o serie TV raccontano. la tradizione americana ha infatti incontrato la filosofia italiana da tempo. E non bisogna nemmeno andare troppo lontano, oppure oltrepassare lo stretto di Messina per scoprire i collegi nella versione tutta italiana.

In Sicilia è infatti presente una realtà nata a Bologna e che ha ormai 40 anni di esperienza. Stiamo Parlando di Camplus, il primo operatore nel settore dello student- housing con i suoi 9 mila posti letto nelle maggiori città Italiane e in Spagna, tra Pamplona e Siviglia.

Camplus punta Molto sulla Sicilia e ha infatti aperto due strutture: una a Catania e una a Palermo. La prima struttura nata in Sicilia è Camplus Catania. Inaugurata nel 2006, era sede del Conservatorio San Vincenzo de Paoli, dopo un importante opera di recupero architettonico adesso si distingue per la bellezza e il prestigio dei suoi spazi che accolgono 130 studenti proveniente da tutta la Sicilia e che scelgono l’università degli studi di Catania. Il Camplus è situato nella centrale via Monsignor Ventimiglia, intorno alla quale si sviluppa la zona commercialmente più dinamica e viva della città, e che colloca la struttura in una posizione strategica.

È invece molto più giovane il Camplus Palermo, nato nel 2017, con i suoi 120 posti letto sorge tra Palazzo dei Normanni e la Chiesa di San Giovanni degli Eremiti, complesso architettonico risalente al 1700 interamente riqualificato, che coniuga perfettamente modernità e tradizione. Una location strategica, perfetto punto d’incontro tra tranquillità per lo studio e vita in città. A soli 600 metri dalla cittadella universitaria.

Entrambi i college fanno parte dei collegi di merito, network di 52 strutture residenziali destinate a ospitare studenti delle Università italiane ed estere: Camplus infatti opera in collaborazione con il Ministero dell’istruzione, dell’Università e della Ricerca e con numerosi altri Atenei italiani per la realizzazione e la gestione dei Collegi universitari di Merito, vagliate dal Ministero stesso. Questo aspetto arricchisce l’esperienza dello studente in residenza: attività di community, corsi specifici, seminari, workshop ma anche cene, feste e attività ludiche elementi che insieme creano un ambiente dinamico, sano e vivace. Il tutto pensato per far vivere agli studenti una esperienza bella, di valore e da ricordare per sempre.

Gli studenti Camplus possono accedere ai college attraverso un Bando inps dedicato ai figli dei dipendenti pubblici. L’istituto infatti eroga delle borse che possono arrivare a coprire anche il 90% della retta Camplus. Questa soluzione è una grande opportunità che valorizza il diritto allo studio e che viene incontro alle esigenze di tante famiglie. A questa possibilità si uniscono anche le borse per reddito e merito erogate direttamente da Camplus e che supportano in maniera importante le famiglie nel mantenere i propri figli nel periodo di studi da fuori sede.

Adesso spegnete la tv e scoprite Camplus. Un college che parla italiano, e anche siciliano!