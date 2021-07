Covid, decreto del governo: le nuove regole

Il Consiglio dei ministri ha dato il via libera al nuovo decreto legge Covid. All’interno i nuovi criteri per la classificazione delle regioni. “Abbiamo deciso in accordo con le regioni che il tasso di ospedalizzazione sia il ‘driver’ per il cambio dei colori nelle regioni”, ha detto il ministro della salute Roberto Speranza nel corso della conferenza stampa a Palazzo Chigi.

Fino al 25% di capienza al chiuso e fino al 50% di capienza all’aperto: sono le soglie fissate dal Consiglio dei ministri per gli eventi sportivi, soglie che varranno anche per gli eventi culturali.

“In considerazione del rischio sanitario connesso al protrarsi della diffusione degli agenti virali da Covid-19, lo stato di emergenza dichiarato con deliberazione del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, prorogato con deliberazioni del Consiglio dei ministri del 29 luglio 2020, 7 ottobre 2020, 13 gennaio 2021 e 21 aprile 2021, è ulteriormente prorogato fino al 31 dicembre 2021″. Cosi’ l’articolo 1 del decreto Covid approvato questa sera dal consiglio dei ministri.

Il Green pass dal 5 agosto servirà per accedere ai tavoli al chiuso di bar e ristoranti: il certificato verde non sarà invece necessario per consumare al bancone, anche se al chiuso.

Terapie intensive al 20% e al 30% per le aree mediche per diventare arancioni e rispettivamente al 30 e al 40% per entrare in zona rossa. Sono questi i parametri per il cambio di colore delle regioni messi a punto in Cabina di regia.

Le discoteche resteranno chiuse. Nessun accesso, dunque, neanche per i possessori di Green pass. La Lega in cabina di regia avrebbe insistito per l’apertura, con nuove regole.

Arriva l’obbligo di Green pass per cinema e teatri, ma aumenta il numero di spettatori ammessi ad assistervi, sia al chiuso che all’aperto. In zona gialla si entrerà a cinema e teatro con Green pass, mascherina e distanziamento, ma gli spettatori potranno salire all’aperto dagli attuali 1000 fino a un massimo di 2500 e al chiuso da 500 a 1000. Mentre in zona bianca, dove ora sono fissati limiti di capienza, viene fissato un tetto all’aperto di 5000 persone e al chiuso di 2500 persone.