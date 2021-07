Palermo Ladies Open, oggi in campo la testa di serie n. 1 Collins

PALERMO – Il programma delle partite di oggi avrà inizio alle 16 sul campo centrale con il match tra la russa Natalia Vikhlyantseva (169) e la testa di serie n. 7, l’australiana Astra Sharma (116). Poi a seguire la partita tra l’ucraina, Katarina Zavatska (142), e la serba, Olga Danilovic (145), quindi sarà la volta della testa di serie n. 1, l’americana Danielle Collins (44) contro l’australiana, Maddison Inglis (141). Infine la testa di serie n. 4, la cinese Shuai Zhang (57) contro l’americana Francesca Di Lorenzo (156).

CENTRE COURT starts at 04:00 PM

N. Vikhlyantseva (RUS) vs [7] A. Sharma (AUS)

K. Zavatska (UKR) vs O. Danilovic (SRB)

[1] D. Collins (USA) vs M. Inglis (AUS)

NB 8:30 PM [WC] [4] S. Zhang (CHN) vs F. Di Lorenzo (USA)

COURT 6 starts at 04:00 PM

A. Panova (RUS) / J. Wachaczyk (GER) vs [2] A. Mitu (ROU) / R. Van Der Hoek (NED)

N. Dzalamidze (RUS) / K. Rakhimova (RUS) vs C. Bucsa (ESP) / Y. Sizikova (RUS) OR S. B. Grey (GBR) / E. Webley-Smith (GBR)

After suitable rest O. Danilovic (SRB) / E. Ruse (ROU) vs [4] E. Routliffe (NZL) / K. Zimmermann (BEL)