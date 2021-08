FC Messina, fissata l’udienza per il ricorso per la Serie C

MESSINA – Pochi giorni fa, l’FC Messina ha chiesto al Collegio di Garanzia del CONI l’accoglimento del ricorso presentato e l’annulamento degli atti per la mancata ammissione in Serie C. Al posto del club peloritano, infatti, è stato ammesso alla terza divisione italiana l’AZ Picerno.

Il 6 agosto, però, a partire dalle ore 12.00, è stata fissata l’udienza proprio per il ricorso presentato dai siciliani in merito alla mancata ammissione al campionato di Serie C. L’udienza si terrà davanti alla Sezione del Collegio di Garanzia dello Sport.