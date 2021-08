PALERMO – Malato Covid suicida: Razza annuncia un’inchiesta interna. Come assessorato abbiamo acquisito una relazione, l’azienda sanitaria ha aperto una inchiesta interna. Intanto, massimo rispetto per la vittima e per i suoi familiari ai quali manifesto il profondo dolore dell’amministrazione”. Così l’assessore regionale alla Salute in Sicilia, Ruggero Razza, commenta con l’ANSA il suicidio a Palermo del paziente affetto da Covid che era ricoverato in sub-intensiva.