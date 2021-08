Controllo nel fortino della droga: arrestato un pusher

Operazione in via Vetrano a San Cristoforo.

CATANIA – Controlli nel fortino della droga. La Polizia di Stato ha tratto in arresto il pregiudicato Q. B. (cl.1987), in quanto ritenuto responsabile del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente del tipo cocaina.

Nell’ambito dell’attività di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti nel quartiere San Cristoforo, personale della Squadra Mobile – Sezione “Antidroga” predisponeva, sin dalle prime ore del mattino, un mirato servizio di osservazione lungo questa via Vetrano, volto a monitorare i movimenti di Q.B., soggetto notoriamente attivo nell’attività di spaccio di cocaina nel rione popolare.

L’attività di monitoraggio consentiva di individuare in via Della Concordia il noto spacciatore che veniva sottoposto a controllo e poi accompagnato presso la sua abitazione dove veniva effettuata in sua presenza una perquisizione domiciliare.

Ad esito di perquisizione domiciliare, all’interno dell’abitazione venivano rinvenuti 250 gr di cocaina ancora in pietra suddivisi in 5 involucri in cellophane da 50 gr ciascuno.

Il suddetto quantitativo di cocaina veniva rinvenuto all’interno di un vano occulto ricavato sotto la lastra in marmo di uno dei gradini della scala dell’abitazione, che veniva rimosso all’occorrenza con un ingegnoso sistema a scorrimento laterale funzionante tramite un incavo nella parete ed alcune calamite nascoste.

Q.B. è stato arrestato in flagranza del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente del tipo cocaina ed il materiale rinvenuto venivano posti in sequestro.

Espletate le formalità di rito, Q.B. è stato associato presso il carcere di Catania Piazza Lanza a disposizione dell’Autorità Giudiziaria che, in sede di convalida dell’arresto, lo sottoponeva alla misura della custodia cautelare in carcere.