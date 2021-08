Avimecc Modica, Nicastro rimane e sarà scout man

"Iniziare questa nuova avventura per me è un momento importante"

MODICA (RG) – Una figura fondamentale all’interno dello staff di D’Amico, Salvatore Nicastro resta saldo sulla

panchina della Volley Modica come Scout Man della squadra.

La scelta della società è quella di lasciare una carica a Nicastro che adesso può concentrarsi su un solo ruolo e su una specifica mansione, così da aiutare tutta la società a crescere e a dare il massimo nella prossima stagione.

Nicastro dal canto suo spiega che: “Iniziare questa nuova avventura per me è un momento importante, D’Amico ha grande entusiasmo e tanta voglia di fare. Abbiamo fatto tante chiamate in cui si è parlato a lungo della sua filosofia, ha una mentalità nuova e sicuramente ci farà crescere”.

Sulla stagione: “Speriamo sia migliore rispetto a quella scorsa specie dal punto di vista sanitario. Mi aspetto tanta competitività all’interno del girone, molte squadre si sono rinforzate e noi non vogliamo sfigurare”.

Modica manterrà lo zoccolo duro: “Questa scelta è stata sicuramente la migliore da fare, i ragazzi si sono sempre trovati bene anche fuori dal campo e questo clima di famiglia andava mantenuto. Con i nuovi non ci saranno problemi e sono sicuro che si troveranno bene anche loro in questa grande famiglia!”.