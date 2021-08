La nostra regione si conferma prima in Italia per nuovi positivi e decessi

Sono 776 i nuovi casi di Coronavirus in Sicilia nelle ultime 24, ma è il dato sui ricoveri quello che preoccupa di più. Si tratta di un lento ma inesorabile cammino verso la zona gialla. Continuando così nei giorni successivi a Ferragosto potrebbe scattare la zona gialla.

I nuovi contagi sono stati scoperti eseguendo su 17.662 (ieri erano stati 789 a fronte di 14.547 tamponi) .L’incidenza scende al 4,4,% ieri era al 5,4%. La Sicilia si conferma prima in Italia per nuovi positivi e per i decessi: 7 vittime su un totale nazionale di 22. Sono 337 invece i guariti.

Per quanto riguarda i ricoveri negli ospedali: 394 quelli nei reparti ordinari Covid, con un incremento di 19 unità rispetto a ieri e un tasso di occupazione del 12,6%. I posti letto occupati in terapia sub intensiva e intensiva sono 47, più cinque rispetto a ieri e con un tasso di occupazione che ha superato il 6%.

La mappa per provincia

Questa la mappa per province: Catania 197, Palermo 127, Caltanissetta 121, Trapani 76, Agrigento 70, Siracusa 62, Ragusa 59, Messina 35, Enna 29.

I numeri in Italia

Sono 6.902 i positivi ai test Covid individuati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 6.599. Sono invece 22 le vittime in un giorno (ieri erano state 24). Il tasso di positività è del 2.3%, in calo rispetto al 2,7% di ieri.

Sono 288 i pazienti ricoverati in terapia intensiva, 11 in più rispetto a ieri nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri, secondo i dati del ministero della Salute, sono 29 (ieri erano 32). I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 2533, 84 in più rispetto a ieri.

Leggi: “Sicilia maglia nera per i vaccini”