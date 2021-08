La Sicilia è la regione italiana più indietro nella campagna vaccinale contro il covid. La statistica viene fuori dal report settimanale del Commissario straordinario.

Un “primato” che riguarda quasi tutte le categorie divise per età. Nell’isola non hanno ancora ricevuto la prima dose 72. 076 persone over 80, e cioè il 21,2%. Subito dietro alla Sicilia ci sono la Calabria e l’Abruzzo.

Nella fascia di età 70-79 anni i non vaccinati in Sicilia sono 93.919 e cioè il 19,71%. Ancora una volta la Sicilia è la regione con la percentuale più alta, seguita da Calabria e dalla provincia autonoma di Bolzano.

Passando alla fascia di età 60-69 anni nella nostra isola sono 153.061 le persone in attesa della prima dose o della dose unica per una percentuale del 24,25%. Completata la vaccinazione degli ospiti delle residenze sanitarie assistite.

Ci sono due dati che faranno discutere. Il primo riguarda il personale sanitario: 5.956 addetti del settore, per una percentuale del 4,21%, non sono vaccinati. Questa volta fanno peggio il Friuli Venezia Giulia, la Puglia e l’Emilia Romagna. Ci sono, pero, tante regioni italiane che hanno completato la vaccinazione.

Sul personale scolastico l’ufficio del Commissario Francesco Paolo Figliuolo, che fa capo alla Presidenza del consiglio del ministri, comunica che il 42,64% è cioè 59.699 persone non si sono ancora vaccinate. Anche in questo caso si tratterebbe di un primato, ma il condizionale è d’obbligo visto che nei giorni scorsi l’assessore regione Roberto Lagalla ha smentito i dati forniti dal ministero, sostenendo che in Sicilia si sia già vaccinato circa l’80% del personale scolastico, docenti e non.

Nella fascia di età fra i 16 e i 19 anni attende di essere vaccinato il 44,85% della popolazione e cioè 90.883. In questo caso la Sicilia si colloca nella media nazionale. Ci sono tante regioni dove i numeri sono superiori. Infine per la categoria 12-15 anni siamo ancora nella fase iniziale della campagna. Ci sono 152.471 ragazzini ancora da vaccinare mentre già a 197.247 le dosi sono state somministrate. La percentuale di chi non si è vaccinato è del 77%, ma la media è alta in tutta Italia.