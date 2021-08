Figuccia: “Emergenza rifiuti, servono subito mini termovalorizzatori”

PALERMO – “Mentre la nostra città è alle prese con l’ennesima vergognosa emergenza rifiuti, mentre nessuno sembra capace di trovare un rimedio, una delle soluzioni potrebbe essere la realizzazione di mini termovalorizzatori in vari punti della città, dove i cittadini possano depositare i rifiuti, naturalmente già differenziati, e grazie ai quali si possa creare energia pulita”. Ad affermarlo è Sabrina Figuccia, consigliere comunale di Palermo della Lega.

“Da troppo tempo, i palermitani devono fare i conti con un problema a cui nessuno riesce a trovare una soluzione. Finora, si è andati avanti grazie alle discariche, che, almeno in Sicilia, sono ormai prossime alla completa saturazione. Ecco perché – ha continuato la consigliera -, se vogliamo evitare di continuare a subire emergenza dopo emergenza, una delle soluzioni è quella di creare, attraverso la sinergia tra pubblico e privato, mini impianti che possano trasformare un problema, i rifiuti, in una risorsa, energia pulita, come d’altronde avviene in molte parti del mondo. Dobbiamo finalmente prendere coscienza che la pratica del seppellimento dei rifiuti è terminata, adesso si tratta di investire nel nostro futuro, più pulito, più salubre e più economicamente sostenibile”.

