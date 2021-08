Covid, La Mantia: “Ancora molti non si vaccinano per paura”

CATANIA – Un pediatra catanese due mesi fa è stato sospeso con un provvedimento dell’Ordine dei Medici perchè, dopo diverse partecipazioni in tv private locali, ha fatto propaganda no vax. Inoltre era contrario all’uso della mascherina e allo screening con i tamponi. L’informazione corretta infatti è fondamentale in una campagna vaccinale dove purtroppo, anche a causa di notizie di stampa e social, c’è molta diffidenza anche tra gli operatori sanitari. Per fortuna a Catania i camici bianchi non vaccinati, sono davvero una minima parte. Ed è proprio in queste ore che si sta decidendo quale linee di intervento da adottare per gli operatori sanitari no vax.

Catania quindi è una città pro vax? Il Presidente dell’Ordine dei Medici, Igo La Mantia, non è così sicuro che la situazione sia così semplice. “Non è sempre così. Io giornalmente – spiega – mi confronto con miei pazienti che non si vaccinano per paura e dedico loro parecchio tempo per spiegare il perché dovrebbero avere molta più paura del Coronavirus”.

E per questo che l’Omceo Catania ha attivato una serie di iniziative per poter rispondere ai tanti quesiti dei cittadini e soprattutto smentire le tante fake news sul vaccino. “Inviterei la cittadinanza a seguire la pagina Instagram “Ordine Medici e Odontoiatri ct” e Catania Medica dove postiamo “pillole di Covid” nella speranza di spiegare scientificamente la necessità assoluta della vaccinazione”.

Il presidente La Mantia poi ricorda che “la scienza genera conoscenza mentre l’opinione generale ignoranza”. Più chiaro di così.