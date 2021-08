Fiera del Mediterraneo, chiude il drive-in per i tamponi

PALERMO – Disposta la chiusura da domani, 14 agosto 2021, del drive-in per i tamponi alla Fiera del Mediterraneo. Questo si è reso necessario dopo l’ordinanza n. 84 (CLICCA QUI PER LEGGERLA) firmata dal presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci.

Alla Fiera, fino ad ora, i tamponi processati erano gratuiti per tutta la popolazione. Adesso, con questa nuova ordinanza, i tamponi per i soggetti non vaccinati saranno a carico loro, quindi a pagamento.

La Fiera del Mediterraneo resta aperta tutti i giorni dalle 9 alle 19 – festività di Ferragosto comprese – per i vaccini e per le richieste di assistenza all’ufficio green pass.