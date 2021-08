Scuola, incontro fiume: trovato l’accordo per i tamponi

ROMA – Lungo incontro tra i sindacati e i tecnici del ministro dell’Istruzione in vista del rientro in sicurezza a scuola a settembre. Al termine è stato firmato il Protocollo sicurezza delle scuola.

Le parti sono riuscite a trovare l’accordo sui tamponi per il personale docente, che saranno a carico a carico degli istituti e anche sul sovraffollamento delle classi. Nel testo è stato inserito un punto sul distanziamento.

Per la risoluzione della problematica relativa alle ‘classi pollaio’ il ministero si è impegnato per un “intervento più organico”. La questione sarà oggetto del tavolo sul Piano nazionale di ripresa e resilienza previsto dal Patto per la scuola e calendarizzato per il 3 settembre 2021.