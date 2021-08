Università: Catania tra le migliori in Italia secondo l’ARWU

CATANIA – L’Ateneo di Catania tra i migliori in Italia per la ARWU 2021, la classifica accademica delle università mondiali. Il Siculorum Gymnasium, infatti, nella prestigiosa classifica internazionale stilata dall’Università Jiao Tong di Shanghai, si colloca nella fascia delle migliori 400 università al mondo (confermando il dato del 2020, mentre nel 2019 aveva scalato 200 posizioni) e all’undicesimo posto a livello nazionale con lo stesso punteggio della Cattolica Sacro Cuore di Roma, della Normale di Pisa e degli atenei di Bari, Genova, Pavia, Perugia, Trento e dell’Università San Raffaele.

La classifica



La ARWU – una delle più autorevoli classifiche al mondo insieme alla QS World University Ranking e alla Times Higher Education World University Rankings – utilizza sei indicatori oggettivi per classificare le università mondiali tra cui il numero di alunni e personale che hanno vinto premi Nobel e medaglie Fields, numero di ricercatori altamente citati selezionati da Clarivate Analytics, numero di articoli pubblicati su riviste di Nature e Science, numero di articoli indicizzati in Science Citation Index – Expanded and Social Sciences Citation Index e rendimento pro capite di un’università.

I punti per l’Ateneo catanese

L’Università di Catania ha ottenuto punteggi positivi per il numero di articoli indicizzati in Science Citation Index – Expanded and Social Sciences Citation Index, per rendimento pro capite, per il numero di ricercatori altamente citati e per il numero di articoli pubblicati su riviste di Nature e Science. Tra gli atenei del Sud solo la “Federico II” di Napoli (inserita nella fascia 301-400 insieme con la “Bicocca” di Milano) si posiziona davanti all’Università di Catania (fascia 401-500). A livello nazionale “Sapienza” di Roma, Milano, Padova e Pisa sono le migliori avendo conquistato una posizione nella fascia 151-200, davanti al Politecnico di Milano e agli atenei di Bologna, Firenze e Torino (201-300). Gli altri atenei siciliani: Palermo nella fascia 501-600 e Messina nella fascia 701-800.