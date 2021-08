MONREALE (PALERMO) – Auto a fuoco sulla Palermo-Sciacca, all’altezza dello svincolo per Giacalone, nel territorio di Monreale. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno estinto le fiamme e posto in sicurezza l’area. Sul posto presenti le forze dell’ordine per il ripristino della viabilità. Non si registrano feriti.