Covid: scoppia focolaio in una Rsa, erano tutti vaccinati

PARTINICO – Sono risultati positivi al Covid nonostante avessero tutti già completato il ciclo vaccinale. E’ accaduto in una residenza che ospita disabili psichici di Partinico, in provincia di Palermo. Nella struttura ben 9 pazienti e 3 operatori hanno scoperto di aver contratto il Covid.

I fatti

La scoperta è stata casuale. Un paziente della struttura partinicese, che avrebbe dovuto sottoporsi ad una visita medica ospedaliera di routine, si è sottoposto al tampone rapido come prevede il protocollo sanitario nel caso di ricoveri in strutture ospedaliere. Solo a quel punto il paziente è venuto a conoscenza della positività. Tutti i positivi sono asintomatici e non presentano alcun sintomo.

Il protocollo

Immediatamente sono scattate le procedure di isolamento e screening: gli altri ospiti della struttura e il resto dei lavoratori che prestano servizio nella residenza assistita, sono in quarantena.

Nei prossimi giorni sia i pazienti che i lavoratori saranno nuovamente sottoposti a tampone molecolare.