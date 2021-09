Ance: “Basta braccio di ferro, lavoriamo per il bene della città”

PALERMO – “Le dichiarazioni del segretario provinciale dei Democratici Rosario Filoramo, che invita le forze politiche a metter da parte le beghe politiche ed approvare il Piano Triennale delle opere pubbliche ci sembra assolutamente ragionevole ed è quello che noi chiediamo da tempo”. A dichiaralo è Massimiliano Miconi, presidente dell’Ance Palermo.

“Non è più il tempo di fare braccio di ferro per dimostrare il proprio potere nel Consiglio Comunale – ha continuato Miconi – ma solo quello di lavorare per il bene della collettività, permettendo l’approvazione di uno strumento fondamentale per l’economia della città e per la qualità della vita dei suoi cittadini”.