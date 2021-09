Grave incidente tra un’auto e un ciclista: chiusa la statale

E’ stato temporaneamente chiuso al traffico un tratto della strada statale 115 “Sud Occidentale Sicula”, nella zona di Licata, in provincia di Agrigento. In seguito a un incidente è stato necessare bloccare l’accesso delle auto: l’impatto è avvenuto tra un veicolo e un ciclista all’altezza del chilometro 223, ma non si conoscono ancora le condizioni dei feriti.

Rilievi in corso

Sul posto si trovano le forze dell’ordine, gli uomini dell’Anas e il 118. I rilievi sono in corso per ricostruire la dinamica dello scontro, mentre il traffico è deviato. “Il personale Anas – spiegano – è presente sul posto per garantire la sicurezza della viabilità e per consentire il ripristino della circolazione nel più breve tempo possibile”

In aggiornamento