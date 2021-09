Incidente sulla statale, due feriti: uno è in gravi condizioni

Ancora incidenti sulle strade siciliane. Stavolta sono rimasti coinvolti due mezzi utilizzati per il trasporto delle merci: lo scontro è avvenuto sulla strada statale 640 la cosiddetta “Strada degli Scrittori”, il traffico è provvisoriamente bloccato in direzione Agrigento, in territorio comunale di Caltanissetta.

Anas e 118 sul posto

A comunicarlo è l’Anas: “Nel sinistro, che ha coinvolto due furgoni, due persone sono rimaste ferite. È sul posto il nostro personale per la gestione della viabilità e per il ripristino della normale circolazione nel più breve tempo possibile”. Sul posto anche i sanitari del 118. Un dei conducenti è rimasto ferito gravemente: lo schianto è avvenuto poco prima di Grottarossa, tra un Ford Transit che in quel momento era fermo sulla corsia di emergenza a causa di un guasto e un furgone Daily Ivenco che ha preso in pieno il mezzo. Il ferito è un catanese di 41 anni che è stato trasportato in elisoccorso all’ospedale Sant’Elia di Caltanissetta e che adesso è ricoverato nel reparto di Rianimazione. Ricoverato anche l’autista del Daily Iveco, un 45enne di Ravanusa che è stato estratto dal mezzo dai vigili del fuoco. Il traffico al momento è rallentato.

