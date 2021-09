Meteo, le previsioni in Sicilia per un week-end ‘spaccato’ a metà

PALERMO – Il maltempo e l’instabilità iniziati nella serata di venerdì sui cieli della Sicilia continueranno anche sabato. Così come previsto alla vigilia del week-end, infatti, nuvole cariche di pioggia si addenseranno su gran parte della Sicilia. Previsti temporali intensi in una regione che piange il dramma di Pantelleria, isola dove ieri una tromba d’aria ha ucciso due persone.

Un week-end spaccato in due

Le previsioni del tempo per la giornata di domenica, invece, prevedono un miglioramento. L’instabilità di queste ore già al termine della giornata di sabato lascerà gradualmente la Sicilia e domenica il quadro generale sarà decisamente migliore. Previste schiarite, infatti, in gran parte dell’Isola, mentre qualche nube sparsa resterà nella zona sud-orientale (Siracusa, Ragusa e parte della provincia di Catania). Il bilancio alla fine, quindi, sarà quello di un fine settimana spaccato in due.

