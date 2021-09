La magia delle 500 ai piedi dell’Etna

CATANIA. Una bella festa di colori. Una bella esplosione di emozione. Di padre in figlio: da una generazione all’altra viaggiando su quella che fu (chissà se lo è ancora) quell’eccellenza italiana, quel Made in Italy, che ha conquistato il mondo.

Un meeting acclamato

Il 15° Meeting Internazionale Etneo delle Fiat 500 organizzato dal Fiat 500 Club Italia coordinamento di Catania, è stato un altro successo annunciato.

Una manifestazione che solo la pandemia ha obbligato a ridurre nel numero ma non certo nella passione che gli organizzatori con in testa il vulcanico Davide Cappadonna, hanno messo in campo in modo davvero encomiabile.

Centocinquanta equipaggi per gli svariati modelli di Fiat 500: lo sguardo ammirato e appassionato di tanti bimbi, giovanissimi e anche più in là negli anni.

Un fascino che non conosce tempo. Che ha attraversato la Storia ed ha fatto la Storia.

Nella foto Davide Cappadonna, Referente Fiat 500 Club Italia coordinamento di Catania

“Attorno a noi, tanto entusiasmo”

Da piazza Università a Catania e sino a Belpasso: quello appena trascorso è stato un fine settimana all’insegna del marchio 500.

“Una quindicesima edizione, partita nel 2006, alla quale come sempre partecipano equipaggi provenienti da ogni parte della Sicilia – spiega il referente Davide Cappadonna -. E’ bello vedere sapere che c’è tutto questo entusiasmo: è bello sapere che c’è tanta voglia di far conoscere questa passione per la quale tanti che ci incontrano restano ammaliati.

Ed ora, oltre tutte le attività che porteremo avanti nel corso dei prossimi mesi, ci mettiamo al lavoro per l’edizione numero sedici!”.