Con l’ascia contro il medico di guardia, scattano due arresti

Una nuova aggressione ai danni del personale sanitario in Sicilia. In due hanno sfondato la porta della guardia medica e aggredito il medico minacciandolo con un’ascia, a Portopalo di Capo Passero, nel Siracusano. Un episodio che è costato l’arresto a due uomini, di 32 e 22 anni, per minacce, danneggiamento aggravato, lesioni personali e interruzione di servizio di pubblica utilità in concorso. LEGGI ANCHE: Dottoressa aggredita in guardia medica

Le fasi dell’aggressione

In base a quanto ricostruito, armati di ascia hanno bussato con forza alla porta della guardia medica, pretendendo una visita immediata per il padre. Il medico di guardia ha immediatamente contattato i carabinieri, ma prima dell’arrivo dei militari della Compagnia di Noto, i due hanno sfondato la porta di ingresso della guardia medica, messo a soqquadro parte dei locali e aggredito il medico e il padre di quest’ultimo, presente nella struttura in quel momento.

