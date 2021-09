Tragedia sfiorata, bimbo aggredito da un rottweiler: in ospedale

Momenti di paura ad Alcamo, nel Trapanese, dove un bambino di 10 anni è stato aggredito da un rottweiler mentre giocava col nonno in un piazzale privato vicino casa. Una tragedia sfiorata che si è conclusa con l’arrivo dei carabinieri che hanno denunciato per lesioni personali colpose un uomo di 75 anni: è ritenuto responsabile di non aver saputo controllare il proprio cane. L’allarme è stato lanciato da un passante che ha assistito: ha raccontato di aver notato un cane che, senza guinzaglio e privo di museruola, scavalcava la rete di recinzione e si scagliava contro il piccolo che in quel momento era a bordo di uno skateboard, ferendolo al viso.

I soccorsi

Il nonno avrebbe cercato in tutti i modi di interporsi tra il piccolo e l’animale per difendere il bimbo, ma il rottweiler ha mollato la presa solo all’arrivo del padrone. Sul posto sono arrivati i carabinieri e un’ ambulanza: il bimbo è stato trasportato all’ospedale Villa Sofia di Palermo: per lui 20 giorni di prognosi e alcuni punti di sutura. Il 75enne è invece stato denunciato per le lesioni riportate dal bimbo non avendo avuto il controllo dell’animale così come previsto dalla legge.

