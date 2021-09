Palermo, test salivari a scuola: ecco dove si comincia

Al via i test nelle scuole palermitane.

Partono i test salivari a scuola, a Palermo. Tra una settimana la macchina messa a punto dall’Ufficio del commissario per l’emergenza Covid comincerà con i tracciamenti negli istituti, perché tra i banchi, con la ripresa delle lezioni, si combatterà la battaglia del Covid.

I primi appuntamenti

Si comincia il 23 settembre alla scuola media ‘Publio Virgilio Marone’ di via Valdemone, con 504 test, Si proseguirà il 28 e il 29 all’istituto comprensivo ‘Mattarella’ di Bonagia, con 740 test suddivisi su due giorni. E poi si andrà avanti con i successivi appuntamenti.

Cosa sono i test salivari

“I test salivari sono semplicissimi. Funzionano con una spugnetta che si infila in bocca e danno un responso in 24 ore – dice il commissario, Renato Costa -. fare questo controllo nelle scuole, con le lezioni in presenza che ricominciano, è importantissimo”.

Il ritorno in classe

La Sicilia ha salutato con gioia il ritorno in classe, dopo mesi molto difficili, come abbiamo raccontato qui. Gli istituti sono pronti, dirigenti scolastici, professori e personale hanno svolto un egregio lavoro. Rimane sempre il nodo trasporti e spostamenti.