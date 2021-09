Sullo: “Non vinci se ti chiami Messina, vinci se fai il Messina”

"Per me il risultato non è l’obiettivo, ma è solo la conseguenza di quello che si fa"

“Per me il risultato non è l’obiettivo, ma è solo la conseguenza di quello che si fa. Invece c’è la necessità della vittoria, perché nell’ultimo quarto d’ora facevamo due metri indietro invece che in avanti, senza provare a fare il secondo gol. Oggi abbiamo dato il 100%, cosa che c’era mancato a Monopoli. Gestire la partita in situazione di vantaggio non è uno pregio in questa categoria. La parola gestione la odio, non esiste gestire ma esiste trovare una strada diversa per portare in porto la gara. Eravamo con un uomo in più, gli avversari non può mai prendere la palla. Se dobbiamo migliorare, questa partita ci dice che è lì che dobbiamo migliorare”. Queste alcune delle dichiarazioni rilasciate dal tecnico dell’ACR Messina Salvatore Sullo al termine della gara vinta per 1-0 contro la Virtus Francavilla.

L’allenatore dei peloritani ha poi continuato: “La vittoria di oggi è merito dei ragazzi, nell’ultima settimana non abbiamo potuto fare allenamenti approfonditi. Questa è una squadra totalmente nuova, i calciatori sono in gruppo da 15 giorni. E’ normale avere dei passaggi a vuoto, che devono essere analizzati, e questo avviene quando hai dei ragazzi seri. Abbiamo vinto una partita e siamo alla quarta giornata, il campionato è lungo. Abbiamo molta qualità in squadra ancora inespressa ma vanno sistemate alcune cose, dobbiamo trovare una casa dove poterci allenare. Non vinci perché ti chiami Messina, vinci se fai il Messina. Noi siamo di passaggio, quello che resta è l’ACR Messina, se qualcuno ha a cuore questo club spero possa darci una mano”.