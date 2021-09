ROMA – Terza dose di vaccino, ecco il piano del generale Figliuolo. Il generale, che ieri è stato in visita a Palermo, ha annunciato dalle colonne del Corriere della Sera la road map per somministrare il terzo richiamo di vaccino anti Covid. La campagna di richiamo riguarderà undici milioni di italiani, tra fragili, immunodepressi, over 80 e altre categorie a rischio in caso di contagio da Coronavirus.

Nei prossimi giorni il Cts dovrà esprimersi sugli ultimi pareri tecnici ma la campagna di richiamo è già pronta per entrare nella sua fase operativa. Dopo gli over 80 toccherà anche agli operatori sanitari e gli ospiti delle Rsa. Secondo le stime del commissario Covid tra personale sanitario, over 80, ospiti delle Rsa e fragili servono undici milioni di dosi. Una dotazione che l’Italia in questo momento è in grado di soddisfare ma che, se gli scienziati dovessero consigliare una terza dose di vaccino per tutta la popolazione, dovrebbe essere supportata da nuovi acquisti massicci di siero.

Figliuolo si dice convinto di poter raggiungere l’obiettivo dell’82 per cento di italiani immunizzati entro metà ottobre. E lancia un appello ai diffidenti e ai No vax: “A loro suggerisco di informarsi chiedendo al proprio medico, ai sanitari che operano nelle corsie degli ospedali, a chi ha visto o patito la sofferenza del Covid. A loro dico che abbiamo avuto oltre 130 mila morti e abbiamo ancora adesso moltissime persone che ancora portano i segni del long Covid. Informatevi e poi fate una scelta che sia libera, nessuno vuole obbligarvi. Però io dico che dobbiamo mettere in salvo chi è intorno a noi e i nostri giovani, che sono corsi in massa nei centri vaccinali, ci hanno dato una grande lezione – dice il generale al Corriere -“.