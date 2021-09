VALVERDE – “Screening oncologici: quando, come e perché”, questo il titolo del convegno che si è svolto presso Masseria Carminello di Valverde. L’evento ha aperto un percorso che Paesi Etnei Oggi il magazine dell’area metropolitana di Catania con il patrocinio dell’assessorato regionale della Salute, dell’azienda sanitaria provinciale di Catania e di Archigen, intende intraprendere al fine di trasmettere e comunicare alla cittadinanza, al mondo dell’associazionismo e alle istituzioni locali presenti nel territorio etneo, sulla prevenzione della salute.



Dopo i saluti istituzionali di Daniela Segreto, dirigente dell’ufficio speciale alla comunicazione per la Salute della Regione Siciliana e di Antonino Rapisarda, direttore dell’Asp di Catania, il direttore dell’U.O.C. prevenzione malattie cronico degenerative dell’Asp Renato Scillieri ha spiegato nei minimi dettagli cosa sono gli screening oncologici – percorsi organizzati di prevenzione, affidabili, sicuri, esenti da pagamento – e informato i presenti su un’importante opportunità: il call center (numero verde 800 894 007) per prenotare le visite o chiedere chiarimenti circa gli screening. Sono seguiti gli interventi più prettamente specialistici di Vincenzo Ricceri, Anna Maria Rumeno, Giuseppa Spampinato, responsabili, rispettivamente, degli screening del tumore al seno, al colon retto, all’utero.



A fare da pubblico anche numerosi sindaci della zona etnea e tanti rappresentanti del mondo dell’associazionismo, allo scopo ben preciso di farsi portavoce, ognuno nei propri territori, sulle campagne di prevenzione e di screening oncologici promosse dall’Asp di Catania e dall’Assessorato alla Salute. A concludere l’incontro, moderato dal giornalista Fernando Massimo Adonia, l’intervento di Thea Giacobbe, esperta in tutela dei diritti umani che ha sottolineato l’importanza e necessità di pensare alla prevenzione come un diritto e dovere di tutti. In occasione del progetto il magazine Paesi Etnei Oggi, ha inoltre dedicato, nell’edizione in distribuzione free press in questi giorni, un inserto speciale di 16 pagine interamente dedicato alla campagne di prevenzione e di screening oncologici.



