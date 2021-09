Green pass, ‘sospeso’ medico palermitano: protesta No Vax

Non si vuole vaccinare, Sergio Brancatello è uno dei leader di Ippocrate.org

PALERMO – Il medico palermitano Sergio Brancatello ha in corso un procedimento di sospensione dall’Ordine, dopo il rifiuto di vaccinarsi. A Cuneo, dove era in servizio, è scattata la protesta di 200 no vax, dicono le agenzie, “almeno 2.000”, dice lui a LiveSicilia. I particolari.

La protesta

Centinaia di No Vax hanno protestato sotto l’ordine dei medici di Cuneo, contro la sospensione di Sergio Brancatello, noto per essere uno dei protagonisti della rete di medici “paralleli” di Ippocrate.org, l’ospedale 2.0 dei No Vax.

Brancatello si è rifiutato di vaccinarsi e non ha il green pass: “Non faccio neanche i tamponi – aggiunge – perché sto a casa e lavoro in telemedicina gratis”.

Palermitano

Brancatello, palermitano, è iscritto da 37 anni all’ordine dei medici di Palermo, ci sono due versioni su come sia andata oggi l’audizione all’Ordine dei medici.

Secondo l’Ansa Brancatello “oggi era in malattia e per lui è scattata la sospensione anche dello stipendio”.

“In realtà – insiste – hanno rinviato la mia audizione che sarà tenuta a Palermo a ottobre”.

“È una manovra politica – conclude – sto curando in 20 Paesi e ho guarito dal covid 8.200 persone senza vaccini”.

Ma sui vaccini, però, i dati ufficiali lo smentiscono: salvano la vita.



