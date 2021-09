Scassinano il distributore: arrestati “ladri di merendine”

CATANIA – Scassinano un distributore di alimenti ma vengono rintracciati e arrestati. È accaduto ieri, nelle prime ore della mattina: personale delle Volanti ha arrestato due uomini che avevano commesso un furto all’interno del deposito di un’attività commerciale ubicata in contrada Torre Allegra.

Il personale addetto alla vigilanza, accortosi della presenza di due individui all’interno del deposito, ha infatti l’intervento della Polizia. Al momento dell’arrivo delle Volanti, gli autori del furto si erano già allontanati e dalla visione delle immagini di videosorveglianza interna è stato appurato che i due avevano danneggiato con vari arnesi due distributori di alimenti e bevande asportando alcune merendine e la gettoniera per poi fuggire a bordo di una datata utilitaria di colore rosso.

Sul posto è stato fatto intervenire anche personale della Polizia Scientifica per i rilievi. Conclusi tutti gli accertamenti in loco, gli operatori hanno ripreso l’attività di controllo del territorio mettendosi alla ricerca dei ladri, che sono stati intercettati a bordo della medesima macchina al Faro Biscari.

Si è proceduto, quindi, al loro controllo e alla successiva perquisizione che ha consentito di rinvenire dentro l’auto la gettoniera poco prima rubata. Pertanto, entrambi sono stati arrestati per il reato di furto aggravato in concorso e uno di essi anche per la violazione degli obblighi della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno cui risulta sottoposto.

Su disposizione del PM di turno, sono stati sottoposti alla misura degli arresti domiciliari in attesa dell’udienza di convalida. Il conducente è stato, altresì, deferito per guida senza patente e la macchina è stata sequestrata in quanto utilizzata per commettere il reato, mentre la gettoniera è stata riconsegnata.



