Serenamente. Un avverbio che rappresenta tutto nella sua piccolezza. Un piccolo gancio a cui appendersi nell’immensità del lutto per la morte di Armando Zamparini, figlio di Maurizio, ex patron del Palermo. “Armando si è spento serenamente nel suo appartamento a Mayfair, Londra”. Lo sottolineano in una nota, ripresa dall’ansa, i legali della famiglia Zamparini. “Al concludersi di tutte le formalità amministrative, – prosegue la nota dello studio legale di Londra – Armando sarà riportato in Italia dai suoi genitori e lì sepolto. La famiglia non rilascerà ulteriori dichiarazioni, ma esprime gratitudine per le condoglianze ricevute e chiede gentilmente che la propria privacy venga rispettata mentre piangono la scomparsa del loro unico figlio”.

La morte improvvisa

Una morte improvvisa che viene acuita dalla giovanissima età del 23enne Armandino, come lo chiamavano tutti. Il ragazzo si trovava in Inghilterra, dove abitava per frequentare un master: giovedì mattina sarebbe stato trovato privo di vita dalla donna di servizio, nella sua camera. Maurizio Zamparini e la moglie, Laura Giordani, si sono recati subito a Londra in questo tremendo tempo da rito funebre.

Il cordoglio

Forte è il cordoglio, a Palermo, e non solo, per la sventura che ha toccato la famiglia Zamparini. “Mi è venuto subito alla memoria quel bellissimo bambino biondo – ha detto Alessandro Amato, direttore di Trm -, me lo ricordo qualche volta, mentre correva in campo durante gli allenamenti, mentre giocava a fine seduta con i calciatori. Ho potuto misurare questo dolore, l’ho visto con amici che hanno passato la stessa tragica esperienza. E poi sono papà. Lo sgomento è infinito”.



