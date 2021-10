Un incubo per i commercianti al quale hanno messo fine polizia e carabinieri

SIRACUSA – Ben 13 rapine con spaccata ai danni di bar altre attività commerciali. Due giovani erano diventati un verio e proprio incubo per i commercianti di Siracusa: 13 i colpi messi a segno ma ora polizia e carabinieri li hanno fermati.

L’incubo dei commercianti

Si tratta di un 21enne e di un 26enne. I due, utilizzando il metodo della “spaccata”, facevano irruzione di notte negli esercizi commerciali e li derubavano dell’incasso contenuto nei registratori di cassa e di ogni merce presente. La coppia di ladri, il ventiseienne era già sottoposto alla misura della sorveglianza speciale, ha preso di mira e derubato bar, tabaccherie, benzinai, panifici, parrucchieri e negozi di alimentari, causando loro danni alle strutture.

Il modus operandi

Il modus operandi era sempre lo stesso: i due lanciavano a velocità un motociclo contro le vetrate e le saracinesche degli esercizi commerciali e, dopo averle spaccate, si introducevano all’interno. L’indagine è stata coordinata dal procuratore aggiunto Fabio Scavone. La squadra mobile e i carabinieri sono riusciti a risalire ai due grazie ai numerosi filmati delle telecamere di video sorveglianza. Le indagini continuano per individuare eventuali fiancheggiatori. Alcuni giorni fa il prefetto aveva convocato un comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica per cercare di porre un argine ai furti continui.

CONTINUA A LEGGERE SU LIVESICILIA



Ricevi le nostre ultime notizie da Google News: clicca su SEGUICI, poi nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella!

SEGUICI