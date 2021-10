Omicidio a Marsala: giovane ucciso con una coltellata

Rissa sfocia nel sangue. Per il ragazzo non c'è stato niente da fare. Cinue fermi, c'è pure un minorenne

Un giovane di 28 anni, Luigi Loria, è stato ucciso con una coltellata durante una rissa scoppiata nei pressi di una pizzeria, la Carpe Diem, nel centro storico a Marsala (Trapani), la notte scorsa. Loria è stato soccorso ma è poi deceduto al Pronto soccorso dell’ospedale “Paolo Borsellino”.

Cinque persone fermate dalla polizia

La lite sarebbe stata con un altro gruppo di giovani, di nazionalità romena. Cinque persone sono state già fermate dalla polizia: due italiani che avrebbero partecipato alla rissa e tre romeni, due dei quali sono accusati di concorso in omicidio. Uno è indagato per avere sferrato la coltellata.

C’è anche un minore

Tra gli indagati per la rissa in cui è stato ucciso Luigi Loria, a Marsala, c’è anche un ragazzo di 16 anni romeno. Sarebbe il cugino del ventenne che gli investigatori indicherebbero come colui che ha sferrato la coltellata mortale alla vittima.

