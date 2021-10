Meteo, nuvole e pioggia al Sud: le previsioni per la Sicilia

Ecco le previsioni di oggi. Al Sud molte nubi sulla Puglia con precipitazioni sparse a prevalente carattere temporalesco e anche intense per gran parte della giornata; diffusa nuvolosità anche sul resto del Sud e Sicilia, con fenomeni sparsi a prevalente carattere temporalesco specie su Molise, Calabria, Basilicata e Sicilia settentrionale, anche localmente intensi specie fino metà giornata sul Molise. Temperature minime in lieve aumento su Campania e Basilicata, stazionarie altrove; massime in calo su Basilicata, Appennino Campano e centro-nord Puglia, in aumento su Calabria e Sicilia settentrionale. Venti deboli variabili o dai quadranti occidentali sulla Sicilia, da deboli a moderati settentrionali sul restante meridione. Mari da mossi a molto mossi.



