Omicidio in via Fiume: la scomparsa e il macabro ritrovamento VIDEO

CATANIA – Era un geometra incensurato di 42 anni, Giuseppe Dell’Arte, la vittima dell’omicidio scoperto dai carabinieri in via Fiume a Catania. Vicino al corpo i militari dell’Arma hanno sequestrato un taglierino che si ritiene possa essere l’arma del delitto. La scomparsa di Dell’Arte era stata denunciata dalla moglie due sere fa: lui era uscito di casa la mattina di giovedì e non aveva fatto rientro. La donna, preoccupata perché il marito conduceva una vita con orari ‘regolari’, si è recata dai carabinieri per segnalare l’accaduto. Subito sono scattate le ricerche e i carabinieri hanno trovato il corpo dell’uomo nel suo garage. La coppia non aveva figli. La Procura di Catania ha disposto l’autopsia per accertare la causa del decesso e l’orario della morte per contestualizzare il delitto, sia per l’autore che per il movente.