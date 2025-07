Caos ad alta quota, a bordo di un aereo Air Asia scoppia la rissa – VIDEO

Il motivo dell'alterco e l'intervento del personale di volo

Negli ultimi tempi, le liti a bordo degli aerei sembrano diventate una triste consuetudine. L’ennesimo episodio si è verificato lunedì sera su un volo Air Asia in partenza da Kuala Lumpur, Malesia, e diretto in Cina.

Durante il viaggio di circa quattro ore, un uomo anziano ha perso la pazienza con tre giovani donne sedute davanti a lui, colpevoli – a suo dire – di fare troppo rumore. L’uomo ha chiesto loro di abbassare la voce, ma le ragazze hanno rifiutato. A quel punto, lui le ha insultate definendole “stupide” e intimando loro di “stare zitte”.

La cosa, ovviamente, non è stata accolta con sportività: un video girato da un altro passeggero mostra una delle donne con un abito verde e un berretto da baseball che si gira e inizia a prendere a botte l’uomo che cerca rifugio dietro il vassoio del cibo.

Air Asia, il racconto di una testimone della rissa che viaggiava a bordo dell’aereo

Il personale di Air Asia è subito intervenuto per fermare la rissa. Ci è voluto un po’ di tempo per calmare gli animi, ma alla fine si è riusciti a riportare la situazione sotto controllo. Sembra che l’uomo non abbia riportato ferite gravi e che nessuno sia stato arrestato, quindi si può dire che sia finita bene.

“Eravamo sedute dietro la fila di donne e ascoltavamo il litigio – ha raccontato una donna che viaggiava su quell’aereo al “Daily Mail” – Chiacchieravano a voce troppo alta mentre le luci erano spente, e l’uomo davanti chiedeva loro di fare silenzio perché voleva dormire”.

“A quel punto si è unita anche la madre di una delle donne – ha proseguito – Gli amici si sono avvicinati per aggredire l’uomo. C’erano due donne che si azzuffavano con il passeggero. Non ricordo se l’uomo abbia chiesto alla hostess di impedirgli di parlare. Ma l’equipaggio di cabina non avrebbe dovuto permettere che la situazione degenerasse. Ma quando è successo, hanno preso il controllo e li hanno calmati”.

L’intervento della polizia e il precedente

La polizia era in attesa all’aeroporto internazionale di Chengdu Tianfu per interrogare i soggetti coinvolti nella rissa. La lite ad alta quota si è verificata appena una settimana dopo che un’anziana donna è stata filmata mentre urlava e imprecava contro una famiglia a bordo di un aereo dopo che il loro bambino le aveva presumibilmente preso a calci il sedile.

Le procedure in caso di rissa o lite in volo

Quando si verifica una rissa o una lite accesa a bordo di un aereo, la compagnia aerea attiva una serie di procedure standardizzate per garantire la sicurezza di tutti i passeggeri e dell’equipaggio. Il primo intervento spetta agli assistenti di volo, che sono addestrati proprio per affrontare situazioni di tensione. Il loro obiettivo iniziale è quello di calmare verbalmente i soggetti coinvolti e cercare di riportare l’ordine senza creare panico.

Se il litigio rischia di degenerare o se uno dei passeggeri mostra atteggiamenti aggressivi o violenti, il personale può decidere di separare fisicamente i soggetti, assegnando loro nuovi posti. Nei casi più estremi, si ricorre a strumenti di contenimento come fascette o manette in velcro, che sono regolarmente presenti a bordo.

Il comandante ha l’autorità finale sulle decisioni operative

Tutto ciò viene comunicato tempestivamente al comandante, che ha l’autorità finale sulle decisioni operative. A seconda della gravità della situazione, il comandante può scegliere di proseguire il volo oppure di effettuare un atterraggio d’emergenza per far scendere e consegnare il passeggero alle autorità locali. Parallelamente, viene informata la polizia aeroportuale o l’autorità di sicurezza della destinazione o dell’aeroporto in cui è previsto l’atterraggio.

Una volta che l’aereo è atterrato, le autorità possono intervenire direttamente a bordo per arrestare, multare o semplicemente identificare i passeggeri coinvolti. A ciò segue sempre la stesura di un rapporto ufficiale da parte dell’equipaggio, che raccoglie anche eventuali testimonianze da parte di altri passeggeri. Questo documento può essere utilizzato sia in sede legale che per valutazioni interne alla compagnia.

Le conseguenze per i passeggeri responsabili del comportamento scorretto possono essere molto serie: dalla denuncia penale alle sanzioni pecuniarie, fino al divieto permanente di volare con quella compagnia o con più compagnie, qualora vengano inseriti in liste nere condivise.

