Amministrative, alle 19 ha votato il 34% dei siciliani

PALERMO – L’affluenza alle urne registrata in Sicilia alle 19, dove si vota in 42 Comuni (in 13 con il sistema proporzionale e negli altri con il maggioritario), è del 33,98%, in calo rispetto alle precedenti amministrative quando, però si votava nella sola giornata di domenica. Le urne, nell’isola, si chiuderanno stasera alle 22 e si riapriranno domani dalle 7 alle 14. Come nella precedente rilevazione delle 12, la provincia dove si è registratio il numero più alto di votanti è Messina (40%), il più basso nel Nisseno (26,88%).

La rilevazione delle 12

Alle 12, in Sicilia, l’affluenza alle urne nei 42 Comuni chiamati alle urne è del 10,77%. L’affluenza più alta si registra nel Messinese, con il 12,57% degli aventi diritto che si sono recati alle urne; la più bassa nel Nisseno, dove si vota in due Comuni, con l’8,3%. I dati sono stati resi noti dall’assessorato regionale agli Enti locali. Il prossimo rilevamento è previsto alle 19.



