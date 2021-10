Calascibetta, Capizzi riconfermato sindaco

Calascibetta. Alle 19,05 sono state scrutinate quasi il 70 per cento delle schede e si conferma l’enorme vantaggio del sindaco uscente Piero Capizzi, il quale nel quartier generale della campagna elettorale, in via Gorgazzo, ancora non vuole rilasciare dichiarazioni, sue parole, “per scaramanzia”. A parlare sono però gli esponenti del PD, che lo ha sostenuto assieme agli esponenti di due movimenti civici.

“La vittoria di Piero Capizzi, che ha fatto un ottimo lavoro a Calascibetta in questi cinque anni, rappresenta un momento importante per il rilancio del Partito Democratico provinciale e del fronte del centrosinistra in provincia di Enna; e ci dà la cifra di come, quando si fa un buon lavoro e quando si fa una proposta politica con delle persone serie e credibili, i cittadini valutano e danno il proprio sostegno”.

Lo ha dichiarato Fabio Venezia, componente della segreteria regionale del PD e sindaco di Troina, presente a Calascibetta a sostegno del sindaco uscente Piero Capizzi, il quale è ampiamente in vantaggio rispetto agli altri due candidati, Carmelo Lo Vetri e, più distante, Cristina Russo.

“La vittoria di Piero Capizzi – dichiara Vittorio Di Gangi, segretario provinciale del PD – rappresenta il buon governo di questo Comune e fa ben sperare perché è l’impegno di un amministratore serio e coerente”.



